РИАМО - 12 фев. Порядка сотни обращений от жителей Подмосковья поступило в Главгосстройнадзор Московской области через портал «Добродел» за неделю с 5 по 11 февраля, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 5 по 11 февраля в Главное управление государственного строительного надзора Московской области через портал «Добродел» поступило 100 обращений от жителей Подмосковья. Больше всего обращений на прошлой неделе поступило из Солнечногорского района, городских округов Чехов, Люберцы, Долгопрудный и Ленинского района», - отметил начальник надзорного ведомства Руслан Тагиев.

В основном вопросы касались проверки законности строительства (32 обращения), содержания строительных площадок (18 обращений), также поступали обращения на проведение шумных работ в ночное время (шесть), задержки сроков сдачи объектов (пять), три обращения касались отсутствия информационного щита на стройплощадке, 29 обращений поступило на иные темы.

Также было рассмотрено 135 проектов ответов, 114 из которых поступило от администраций муниципальных образований Московской области, 12 от территориальных отделов Главгосстройнадзора, четыре от иных органов исполнительной власти (Минстроя Московской области и Госадмтехнадзора). Пять проектов ответов направлены на доработку.

За неделю успешно решены проблемы по 15 обращениям, в частности, привели в порядок стройплощадки в Солнечногорском районе, а также в городских округах Подольск, Наро-Фоминск и Люберцы. Разъяснены вопросы законодательства и даны ответы на запросы жителей по 100 обращениям.