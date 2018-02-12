РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. В подмосковных Люберцах 14 февраля откроется XXVIII Всероссийский турнир по боксу памяти мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузина, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«14 февраля в 17:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий» торжественно откроется традиционный XXVIII Всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузина. Традиционно в Люберцы приедут спортсмены из разных городов России», – сказал Ружицкий.

На соревнованиях выполнят нормативы мастеров спорта России. В них примет участие более 120 боксеров от 18 до 40 лет.

Турнир будут проходить пять дней. Финальные бои и торжественное закрытие пройдут 17 февраля во Дворце спорта «Триумф», начало в 15:00.