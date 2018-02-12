РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Управляющие компании Люберец с 5 по 12 февраля использовали более 13 тонн противогололедных материалов для очистки дорог и дворов городского округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании в администрации.

«В усиленном режиме всю неделю ведутся работы по уборке снега и наледи на дорогах и во дворах (Люберец – ред.). Всего привлечено 152 единицы спецтехники и 1 173 рабочих. С дворовых территорий за неделю вывезено более 4 тысяч кубометров снега, использовано более 13 тонн противогололедных материалов», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что оперативные совещания с управляющими компаниями будут проводить ежедневно, пока не будет наведен порядок на территориях.

«Со 2 по 8 февраля сотрудники территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области вынесли 37 постановлений на общую сумму 496 тысяч рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории. Внештатные сотрудники Госадмтехнадзора Московской области вынесли восемь постановлений на общую сумму 8 тысяч рублей за размещение транспортных средств в неустановленных местах», – добавил Ружицкий.