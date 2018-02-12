РИАМО - 12 фев. Утром в понедельник в бюро судебно-медицинской экспертизы на юге Москвы приезжали родственники погибших в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье, сообщил РИАМО сотрудник полиции, дежурящий около бюро.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил, что опознание погибших при крушении Ан-148 в Раменском районе Московской области и судебная экспертиза будут проходить в московском бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Родственники погибших прибывали на опознание начиная с 09:00. В настоящий момент они все покинули бюро судмедэкспертизы. Количество прибывших пока неизвестно», - сказал собеседник агентства.

Получить оперативный комментарий от руководства бюро судебно-медицинской экспертизы пока не удалось.

Самолет Ан-148 выполнял рейс №703 Москва — Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

На месте крушения проводится поисковая операция. В зоне падения самолета уже обнаружено около 300 фрагментов лайнера и более 400 фрагментов тел погибших.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что сбор останков на месте авиакатастрофы будет продолжаться семь дней.