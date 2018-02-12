РИАМО - 12 фев. Электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги временно не останавливаются на платформах «Петровско-Разумовское» и «НАТИ» в Москве, сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«По техническим причинам днем 12 февраля пригородные поезда Московско-Тверской ППК временно не останавливаются на платформах «Петровско-Разумовское» и «НАТИ», — говорится в сообщении.

Пассажиры с билетами до этих остановочных пунктов могут проследовать до платформы «Моссельмаш» или станции «Ховрино» и бесплатно пересесть на поезд, следующий в обратном направлении.