РИАМО - 12 фев. В Москве на улице Вавилова в будущем году планируется открыть консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений, в настоящее время на объекте выполнено более половины строительных работ и началась отделка помещений, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену откроется в следующем году на территории городской клинической больницы №64 по адресу: улица Вавилова, дом 61 в Академическом районе Юго-Западного административного округа Москвы. Строители выполнили более половины работ по возведению надземной части здания, приступили к внутренним отделочным работам», - сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

В здании предусмотрены: многопрофильный набор специализированных подразделений, необходимых диагностических подразделений (функциональная диагностика, эндоскопия, лучевая диагностика), клинико-диагностическая лаборатория, дневной диагностический стационар на 20 коек, центральное стерилизационное отделение значительной мощности, необходимый набор служебно-административных и вспомогательных помещений.

Для удобства перемещения маломобильных групп появятся лифты, пандусы, информационные табло, тактильные, визуальные и световые указатели, подсветка здания в темное время суток.

«Открытие этого консультативно-диагностического центра значительно улучшит доступность амбулаторной медицинской помощи для жителей района, к новой поликлинике смогут прикрепиться порядка 30 тысяч человек. При строительстве объектов здравоохранения используются новые стандарты комфорта клиник, в которых учтены современные требования логистики и санитарных норм, качественного и своевременного обслуживания пациентов», - добавил Бочкарев.