РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В подмосковном Подольске образовалась почти 3-километровая пробка из-за ДТП на Индустриальной улице в микрорайоне Климовск, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжала в микрорайоне Климовск сегодня (12 февраля – ред.) около 13:48. Начиная от кругового движения по Симферопольской улице, я попала в пробку, которая тянулась в сторону эстакады по Индустриальной улице. На эстакаде я увидела ДТП: стояли автомобиль «Нива» и легковой автомобиль иностранного производства. Причем иномарка была зажата у самого края эстакады с правой стороны. Сильных повреждений я не видела», – сказала очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 15:20 на данном участке автодороги образовалась почти 3-километровая пробка. Движение затруднено от дома №126А по Большой Серпуховской улице и почти до поворота на деревню Сергеевка на Индустриальной улице.