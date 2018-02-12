РИАМО - 12 фев. Актер, сын режиссера Сергея Соловьева Дмитрий умер на 44-м году жизни, прощание с артистом состоится в Москве 14 февраля сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«На 44-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Соловьева Дмитрия Сергеевича», — говорится в сообщении.

Прощание состоится 14 февраля в 10:30 в храме Иоанна Богослова на Бронной (Богословский переулок, 4).

Дмитрий Соловьев сыграл главные роли в фильмах «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст». Также был соавтором сценария фильма «Нежный возраст» и продюсером фильма «Ке-ды». Актер является сыном известного режиссера Сергея Соловьева.