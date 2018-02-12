РИАМО - 12 фев. Реплики двенадцати барельефов вновь украсят бассейн спорткомплекса «Лужники» после реконструкции по конкурсному проекту UNK project, их планируют разместить на главном и боковых фасадах, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Реплики барельефов будут двусторонними, таким образом, их можно будет увидеть как с улицы, так и находясь внутри здания. Металлическая конструкция поможет закрепить элементы на закладных деталях фасада. Барельефы изготовят из фибробетона, их размеры - 12 на 8 метров. В настоящее время полностью возведен монолитный каркас плавательного комплекса, его планируют достроить в этом году», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Барельефы для нового многофункционального плавательного комплекса «Лужники» изготавливают по специальной технологии, основанной на архитектурных подходах, использовавшихся в СССР в XX веке.

Всего будет изготовлено 12 барельефов, их разместят по бокам и на центральном фасаде. Согласно технологии, сначала реплики вручную создает скульптор из глины, после согласования модели будет проведена 3D-съемка работы и создана форма для отливки барельефа. Срок их эксплуатации составит более 40 лет.

Реплики будут в точности повторять исторические панно. На них в характерном стиле советского романтизма 1950-х годов были изображены состязания в разных видах спорта, спортсмены с кубками и лавровыми венками, подтянутые девушки-комсомолки в купальниках, обнаженные фигуры в позах, напоминающих античные статуи.

«Решение воссоздать цитируемый элемент фасада соответствует задачам сохранения узнаваемого облика здания плавательного бассейна. Таким образом, получился своего рода дизайн-код, отсылающий к его истории», - отметил управляющий партнер проектного бюро UNK project Юлий Борисов.

После завершения реконструкции бассейна под одной крышей будут работать профессиональный 50-метровый бассейн на 10 дорожек и два 25-метровых по три дорожки в каждом, аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, центр детского спорта. Площадь бассейна увеличится с 19,7 до 56,5 тысяч квадратных метров.