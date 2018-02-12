РИАМО - 12 фев. В районе Соколиная гора в Москве обустроят новый пешеходный переход и машино-места на средства от платных парковок, сообщается на сайте московского паркинга.

«В районе Соколиная гора Восточного административного округа столицы в 2018 году будет проведено благоустройство территорий на средства, полученные от платных парковок. В частности, на эти деньги планируется обустроить новый пешеходный переход и дополнительные машино-места на улице Зверинецкой», — говорится в сообщении.

Площадь перехода составит 135,5 квадратных метров. В рамках благоустройства перехода будет восстановлен газон, обустроен тротуар и бортовой камень, а также тактильная плитка. Вместимость новых парковочных карманов у перехода составит 54 машино-места.

Все деньги, полученные от платных парковок, город направляет в префектуры округов, которые, в свою очередь, распределяют их по управам для благоустройства территорий районов. Не менее 10% всех мероприятий по обустройству проводится с учетом пожеланий местных жителей.