РИАМО - 12 фев. Третий ежегодный слет авиамоделистов и юных техников состоится 16 февраля в школе №18 подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Мероприятие стало традиционным и пройдет уже в третий раз. Слет направлен на популяризацию технического творчества и развития интереса к технике у детей и молодежи», — сказал организатор мероприятия, руководитель авиамодельных клубов «ЗИГЗАГ» и член общественной палаты Красногорска по науке и образованию Андрей Кушнир.

Он добавил, что на слете будут представлены авиамодельный спорт и клубы Москвы и Подмосковья, специальный гость, известный авиамоделист-шоумен проведет показательные полеты на радиоуправляемой модели самолета под музыкальное сопровождение. Гостям также представят автомоделизм и его направления, ракетомоделизм, фигурную резьбу по дереву и судомоделизм - корабли и парусники.

В слете примут участие авиамодельные клубы «ЗИГЗАГ» Нахабинской средней школы №3 и Красногорский средней школы №18, авиамодельный клуб «Копиист» Красногорской школы №9, центр развития творчества детей и юношества, авиамодельный клуб «МИГ» из Видного, «Музей техники» Вадима Задорожного, центр робототехники «Планета роботов», а также Центральный офицерский клуб военно-космических сил министерства обороны РФ с проектом «Маленький самолетик».