РИАМО - 11 фев. У авиакомпании «Саратовские авиалинии» серьезных проблем с обеспечением безопасности полетов не было, сообщил журналистам в воскресенье глава Росавиации Александр Нерадько.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет из «Домодедова», но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

«В последние время проблем с обеспечением безопасности полетов в авикомпании не было», - сказал Нерадько.

Он отметил, что Росавиация проведет внеплановую проверку авиакомпании «Саратовских авиалиний».

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин сообщил, что Ространснадзор начал внеплановую проверку столичного аэропорта «Домодедово» и авиакомпании "Саратовские авиалинии».

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