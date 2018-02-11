РИАМО - 11 фев. Ространснадзор начал внеплановую проверку столичного аэропорта «Домодедово» и авиакомпании «Саратовские авиалинии», сообщил в воскресенье журналистам руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет из «Домодедова», но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

«Ространснадзор в соответствии со своими полномочиями начал внеплановые проверки в двух федеральных округах, прежде всего это «Саратовские авиалинии». Территориальное управление занимается этим вопросом по Саратову, а также внеплановая проверка по аэропорту «Домодедово», - сказал Басарыгин.

Он отметил, что в кратчайшие сроки будет сообщено о результатах данных проверок.

С места крушения самолета Ан-148 в столичный аэропорт «Домодедово» приехал также министр транспорта РФ Максим Соколов, где провел межведоственное совещание.

«Задачи, которые стоят перед правительственной комиссии, основная на данный момент - это взаимодействие с родственниками погибших в этой авиакатастрофе», - сказал Соколов.

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