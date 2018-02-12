РИАМО - 12 фев. Благотворительная бесплатная акция «Школа утилизации – электроника», направленная на очистку государственных учреждений от выведенного из эксплуатации электронного и электрического оборудования, пройдет в Солнечногорском районе Подмосковья в понедельник и 13 февраля, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Акция, организованная министерством имущественных отношений Московской области и Фондом рационального природопользования, обеспечивает вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и предотвращение загрязнения земель опасными отходами», - говорится в сообщении.

Для утилизации принимается оборудование, работающее от сетевого и автономного питания (батарейки, аккумуляторы): компьютерная и офисная техника, бытовая техника, электроинструмент, лабораторная, научная и медицинская техника, телефоны и персональные гаджеты.

Не принимается оборудование, помеченное знаком радиации, а также собранные отдельно батарейки и аккумуляторы. Оборудование, потенциально содержащее в своем составе озоноразрушающие вещества (холодильники, кондиционеры), принимается только по согласованию с координаторами акции.