РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Электроэнергию отключат в одном из многоквартирных домов микрорайона Климовск подмосковного Подольска в понедельник из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«В понедельник, 12 февраля 2018 года, МУП «Подольская электросеть» с 08:00 до 16:00 будет выполнять ремонтные работы на подстанции 669. На время проведения этих работ в многоквартирный дом №7 по улице Школьной в микрорайоне Климовск энергоснабжение подаваться не будет», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.