РИАМО - 12 фев. Пять государственных услуг земельного блока запустят в автоматическую систему в Подмосковье с понедельника, жители смогут получать по ним необходимые документы в электронной форме, система была протестирована в пяти пилотных муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«С 12 февраля 2018 года во всех муниципалитетах Подмосковья будут запущены в автоматическую систему еще пять государственных услуг земельного блока. То есть заявители смогут получить результат по ним в электронной форме, а сотрудники муниципалитета сократить трудозатраты на их подготовку, так как система сама сформирует ответ», - говорится в сообщении.

Услуги, которые появятся в электронном виде, – это перевод земель частной собственности из одной категории в другую (отнесение земель к определенной категории), предоставление земельных участков неразграниченной госсобственности в собственность бесплатно, предоставление земельных участков неразграниченной госсобственности в аренду или в собственность на торгах, выдача разрешения на размещение объектов на землях муниципальной или неразграниченной госсобственности, предварительное согласование предоставления земельных участков неразграниченной госсобственности.

Ранее министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев провел сеанс видеоконференцсвязи с главами всех муниципальных образований региона. Темой онлайн-совещания стало упрощение процесса предоставления госуслуг по земле и перевод их в электронный вид.

Министр рассказал участникам о нововведениях в электронной системе предоставления госуслуг. Благодаря разработанной Минмособлимуществом функции автоматического создания документа процесс получения госуслуг стал еще быстрее. Теперь при создании ответа на госуслугу – положительного решения или отказа - сотруднику администрации не нужно больше вручную заполнять поля документа, все это делает машина, собирая данные из заявления, заполненного при подаче документов на сайте РПГУ.

«Таким образом, сотрудники администрации при положительном решении о предоставлении услуги должны только проверить документ на наличие ошибок и подписать его электронной подписью (ЭЦП) главы или уполномоченного лица местной администрации, после чего сформированный электронный документ направляется в личный кабинет заявителя и может быть использован в электронном виде для подачи документов на получение услуг в других структурах», — уточняется в материале.

Первый электронный документ был выдан 27 декабря 2017 года в Шаховской, и для его подготовки была использована новая система автоматического создания результата госуслуги. Документ в электронном виде был автоматически сформирован программой в ответ на запрос услуги по предоставлению земельного участка многодетной семье.

Автоматическая система подготовки итогового электронного документа протестирована в пяти пилотных муниципалитетах - Волоколамске, Павловском Посаде, Шаховской, Клину и Кашире.