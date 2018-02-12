РИАМО - 12 фев. Избирательная комиссия Московской области с понедельника по 18 марта организует работу горячей линии по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов президента России.

Также с февраля по март в Подмосковье будет организован поквартирный обход избирателей членами участковых избирательных комиссий по информированию избирателей о дне, времени и месте проведения голосования.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.