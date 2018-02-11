РИАМО - 11 фев. Департамент транспорта столицы совместно с таксомоторным сообществом и ассоциацией ТАМА разработал единый подход для работы такси в аэропортах Московского авиационного узла: «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно разработанному подходу все легальные такси Москвы и Московской области должны иметь равный доступ к «первой линии» и понятные и прозрачные тарифы, что поможет решить нередко возникающую проблему нечестного обслуживания гостей города.

«На «первую» линию аэропортов должны пускать все таксомоторные компании, у которых есть разрешение, выданное департаментом транспорта Москвы или министерством транспорта Московской области. Правительство города поддерживает перевозчиков, ведущих открытый и честный бизнес, и мы хотим решить эту проблему, которая для некоторых московских аэропортов стала нормой», — сказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что единые условия работы такси в аэропортах позволят создать необходимую конкуренцию, что повысит качество услуг перевозчиков и снизит среднюю стоимость поездок.

«Особенно это важно сейчас, когда Москва готовится принимать чемпионат мира по футболу, и мы ждем увеличения количества иностранных туристов и журналистов. Единая очередь такси в аэропортах сведет к минимуму возможность обмана иностранных туристов недобросовестными перевозчиками, как это случилось во время Кубка конфедераций, когда таксист довез чилийского журналиста из аэропорта «Домодедово» в центр Москвы за 50 тысяч рублей», — уточнил Ликсутов.

Аэропортам также рекомендуют информировать пассажиров о компаниях такси, аккредитованных для работы на чемпионате мира по футболу. Такие автомобили смогут подвозить пассажиров максимально близко к стадионам и фанзоне на Воробьевых горах. Для удобства клиентов, которые собираются поехать на матч сразу после прилета, аккредитованные такси должны иметь доступ на «первую линию» аэропортов.

Аккредитация такси стартовала с 1 февраля. Информация об условиях опубликована на едином транспортном портале Москвы.