РИАМО – 11 фев. НТВ и Первый канал убрали из эфира развлекательные программы из-за крушения самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья, сообщает в воскресенье «Интерфакс».

«В связи с авиакатастрофой Ан-148 в Подмосковье НТВ меняет сетку вещания. С эфира снимаются развлекательные программы», — говорится в сообщении.

Первый канал, в свою очередь, снял с эфира передачу «Что? Где? Когда?», которая должна была выйти в эфир в воскресенье в 22:30.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет из «Домодедова», но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.