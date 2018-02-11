Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, летевший из Москвы в Орск, разбился в воскресенье в Подмосковье вблизи поселения Степановское, по предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил. На месте аварии проводится поисковая операция, в Раменском районе введен режим ЧС, началось расследование причин трагедии.

Первые кадры разбившегося в Подмосковье самолета>>

Исчез с радаров

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс №703 Москва – Орск, вылетел из московского аэропорта «Домодедово» 11 февраля в 14:24, а в 14:28 уже пропал с радаров, борт упал в Раменском районе Подмосковья.

По информации некоторых СМИ, пилот разбившегося самолета сообщил о неисправности и должен был совершить на аварийную посадку в аэропорту «Жуковский», однако там сообщили, что экипаж этого борта не запрашивал разрешения.

По данным авиакомпании «Саратовские авиалинии», на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной информации, опубликованной на сайте Кремля, в авиакатастрофе никто не выжил.

В аэропорту «Домодедово» открыт оперативный штаб «горячая линия» 8(495) 644-40-66. Также работает «горячая линия» МЧС России: 8-800-775-17-17.

На место происшествия срочно выехали министр транспорта РФ Максим Соколов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Режим ЧС и поисковая операция

На территории Раменского районе в воскресенье введен режим ЧС, полиция оцепила место крушения.

На данный момент специалисты МЧС совместно с Росгвардией работают над сбором обломков самолета. По данным МЧС, уже определен район поиска, поисково-спасательная операция ведется в круглосуточном режиме.

На месте крушения работают более 400 спасателей, врачей и почти 100 единиц техники. По данным МЧС, первый вызов в «скорую» поступил около 14.40, на место аварии сразу выехали медики и спасатели Центра медицины катастроф.

Работу на месте аварии осложняют погодные условия, снег и метель. Вокруг места крушения выставили световые башни, так как ликвидация последствий происходит в ночное время.

Опознание

© Скриншот

Опознание тел погибших пройдет в Москве. В понедельник 12 февраля в Орск направят спецборт МЧС со специалистами.

Как сообщил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сейчас идет работа с родственниками погибших, уточняются списки, готовятся необходимые процедуры для проведения экспертиз. В Орске также развернут штаб в связи с крушением, работают следственные органы, оперативные службы, МЧС.

В Оренбургской области 12 февраля объявят траур в связи с крушением самолета рейса 703 Москва – Орск.

Версии крушения

По словам очевидцев, при крушении не было пожара, был слышен грохот и запах гари. Также они сообщили, что в момент падения увидели самолета увидели «разрыв».

«Летел самолет, видно было, что это был именно самолет, а не вертолет. Он упал, разрыв был такой большой».

«Слышали несколько грохотов. Видел, что что-то отлетело. Целого самолета я не видел, только куски. Был только запах горелости, огня не было», - сказал РИАМО Владимир Голованов.

Ранее высказывалась версия о том, что рухнувший Ан-148 столкнулся с вертолетом «Почты России», так как на первых кадрах с места крушения были обнаружены пачки писем. Однако в «Почте России» РИАМО опровергли эту информацию.

Как сообщили в центре погоды «Фобос», в районе авиакатастрофы в Подмосковье были сложные метеоусловия – облачность в д10 баллов, однако это не могло стать причиной крушения, при таких условиях можно совершать безопасный взлет и посадку.

Расследование аварии

По данным ОАК, самолет Ан-148, бортовой номер 61704 (заводской номер 40-06), был выпущен в 2010 году ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ПАО «ВАСО»).

Президент РФ Владимир Путин поручил создать специальную комиссию для установления причин крушения самолета Ан‑148 рейса Москва – Орск.

На месте аварии работает спецгруппа криминалистов Следственного комитета РФ, дело о крушении самолета передано в СК.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту крушения самолета «Саратовских авиалиний».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) проведет собственное расследование крушения самолета «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.

Ространснадзор также проведет внеплановую проверку авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Компенсации

Родственники погибших в крушении самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля, получат компенсации в размере более 2 миллионов рублей.

Кроме того, по 1 миллиону рублей родным погибших выплатят из бюджета Оренбургской области. Там объявлен траур в связи с авиакатастрофой.

Также родственникам обеспечат необходимую психологическую помощь и реабилитацию.