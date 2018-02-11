РИАМО - 11 фев. Пассажирка столичного аэропорта «Домодедово» принесла цветы к стойке информации в память о погибших при крушении самолета в Раменском районе Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Девушка положила цветы под информационное табло рядом со стойкой информации, где пассажиры «Домодедово» смотрят вылетавшие рейсы.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет из «Домодедова», но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

На месте крушения работают 94 единицы техники, 439 человек, из них от МЧС — 345 человек и 65 единиц техники.