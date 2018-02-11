РИАМО - 11 фев. Процесс опознания тел погибших при крушении Ан-148 в Раменском районе Подмосковья и судебная экспертиза будут проводиться в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«В связи с трагедией в Раменском Москва активно помогает своим подмосковным коллегам. Сформирована группа социальных работников и психологов, которые работают с родственниками погибших. Процесс опознания тел погибших и судебной экспертизы будет проводиться в Московском бюро судебной экспертизы», - сказал Печатников.

Он добавил, что правительства Москвы и Московской области находятся в постоянном контакте и ведут совместную работу по ликвидации последствий авиакатастрофы.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.