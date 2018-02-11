РИАМО - 11 фев. Дополнительных спасательных подразделений не требуется для работы на месте крушения самолета в Раменском районе Подмосковья, сообщил журналистам в воскресенье министр транспорта РФ Максим Соколов.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

«Силы МЧС совместно с Росгвардией работают над сбором обломков самолета. Эта работа производится в соответствии с регламентом. Сил и средств, развернутых МЧС, достаточно, более того, прибывают дополнительные силы, которые будут продолжать в круглосуточном режиме проводить поисковую операцию. Каких-то дополнительных средств для того, чтобы ускорить этот поиск, на данный момент не требуется», — сказал Соколов.

В свою очередь, заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владлен Аксенов рассказал, что уже установлен район поиска и организовано полное межведомственное взаимодействие со всеми структурами, которые принимают участие в проведении поисково-спасательных работ.

«Это Следственный комитет, МВД, прокуратура, администрация области. Группировка достаточна, как было сказано ранее, проводится постоянное ее наращивание, организуются работы для проведения соответствующей операции в круглосуточном режиме», - отметил Аксенов.

Он выразил надежду, что работа будет закончена в максимально короткие сроки.