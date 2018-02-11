РИАМО - 11 фев. Семьям погибших при крушении Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выплатят по 1 миллиону рублей из бюджета Оренбургской области, сообщил журналистам в воскресенье полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

«Решением губернатора Оренбургской области на каждого погибшего будет выплачено к той страховке, которая платится в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно миллион рублей», - сказал Бабич.

Он добавил, что будут проведены все необходимые действия для психологической реабилитации людей.

«Хотел бы выразить слова глубокого соболезнования родным и близким погибших людей. Для нас это огромная трагедия, мы искренне соболезнуем. Списки сейчас уточняются, но уже очевидно, что большинство - это жители Оренбургской области. Понимая всю глубину трагедии, мы сделаем все для того, чтобы в максимально короткие сроки провести и спасательную операцию и, соответственно, решить все те вопросы, которые нужно решить с родными и близкими погибших людей», - отметил Бабич.

Он добавил, что в Орске развернут штаб. Также работают следственные органы, оперативные службы, МЧС.

«Идет работа с родственниками погибших, уточняются списки, готовятся все необходимые процедуры для проведения экспертиз. Было принято решение для того, чтобы людей лишний раз не беспокоить, все экспертизы провести на месте, и максимально ускорить этот процесс. Завтра соответствующий борт МЧС со специалистами должен быть в Орске, эти работы будут на месте организованы», - уточнил Бабич.