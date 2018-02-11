РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В подмосковных Люберцах в воскресенье прошел первый этап соревнований по скоростному автоманеврированию на Кубок городского округа, победителям в трех категориях вручили грамоты, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Одиннадцатого февраля состоялся первый этап соревнований на Кубок городского округа Люберцы, организованных спортивно-техническим клубом «Люберцы». По его итогам определились победители в трех категориях. Им вручили грамоты», - сказал судья соревнований Сергей Шпилев.

Участникам нужно было на время пройти трассу, подготовленную СТК «Люберцы». Она состояла из нескольких элементов, которые нужно было пройти по ледяному автодрому. Для его заливки использовали 12 кубических метров воды.

За каждый сбитый конус или бочку начислялось штрафное время. Также нужно было финишировать так, чтобы передние колеса прошли линию, а задние остались на трассе. За невыполнение этого условия также судьи начисляли дополнительные секунды.

Участники соревновались в трех категориях. Это «Передний привод», «Полный привод» и «Моно». В категории «Полный привод» победил Алексей Половой. Второе место одержал Алишер Низямов. Третье место досталось Евгению Тихонову.

В категории «Моно» победу одержал Сергей Кудрявцев. На втором месте Сергей Червяков, на третьем – Павел Карачанцев. В «Переднем приводе» победил Артем Белояров. На втором месте Владимир Мишин, на третьем – Илья Ларин.

Финальный этап соревнований пройдет в СТК «Люберцы» 17 февраля. По его итогам победителям вручат кубки.