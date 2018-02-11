РИАМО - 11 фев. Министр транспорта РФ Максим Соколов назвал работу с родственниками погибших в авиакатастрофе в Раменском районе Подмосковья важнейшим направлением.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

«Самое главное сейчас – это сосредоточить работу с родственниками, к сожалению, большее их количество находится в Оренбургской области. Самолет направлялся в Орск, и там уже работают психологи», — сказал Соколов.

Он добавил, что 12 февраля в Оренбургскую область привезут психологов, криминалистов и медиков.

Соколов также рассказал, что правительственная комиссия по крушению самолета, которую он возглавляет, уже начала свою работу.

«Завтра мы проведем первое заседание в 12 часов в министерстве транспорта, но уже сегодня со всеми членами межведомственной комиссии я нахожусь на оперативной связи. И самое главное сейчас по линии МЧС организовать сбор обломков самолета, останков погибших и направить все необходимые материалы в соответствующие инстанции», — добавил министр.