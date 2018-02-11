РИАМО - 11 фев. Максимальное содействие будет оказано спасательным службам и сотрудникам Росгвардии, работающим на месте крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, сообщил журналистам в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Трагедия произошла на территории Московской области. Наша задача - оказать максимальное содействие, помощь спасательным службам, Росгвардии, которые будут круглосуточно работать на месте крушения», - сказал Воробьев.

Ранее он рассказал, что семьям погибших из бюджета Подмосковья выплатят по 1 миллиону рублей.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.