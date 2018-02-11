РИАМО - 11 фев. Семьям погибших при крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил журналистам в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В свою очередь, мы хотим высказать соболезнования и всем (родственникам тех - ред.), кто погиб в этой катастрофе, им будет выплачен 1 миллион рублей. По миллиону рублей, соответственно, компенсации, выплаты из регионального бюджета», - сказал Воробьев.

Он добавил, что власти Подмосковья находятся в плотной координации с руководителем правительственной комиссии по расследованию крушения самолета, министром транспорта РФ Максимом Соколовым. Оказывается максимальная поддержка и содействие в проведении спасательной операции.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

На месте крушения работают 94 единицы техники, 439 человек, из них от МЧС — 345 человек и 65 единиц техники.