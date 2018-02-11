РИАМО - 11 фев. Следователи начали допрашивать работников столичного аэропорта «Домодедово», которые готовили к полету самолет, разбившийся в Раменском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту «Домодедово». Изымается эксплуатационная документация в компании «Саратовские авиалинии», допрашиваются ее сотрудники. Кроме того, следователи устанавливают работников аэропорта «Домодедово», готовивших воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она добавила, что проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета. В рамках расследования уголовного дела изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету, истребован список пассажиров. Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.