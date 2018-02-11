РИАМО - 11 фев. В Оренбургской области 12 февраля объявят траур в связи с крушением самолета рейса Москва – Орск в Раменском районе Подмосковья, сообщается на сайте правительства Оренбургской области.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

«Указом губернатора Оренбургской области Юрия Берга завтра, 12 февраля, в регионе будет объявлен день траура в связи с авиакатастрофой в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Страховая компания выплатит порядка 2 миллионов рублей родственникам погибших в авиакатастрофе в Раменском районе Подмосковья, страховую защиту рейса осуществляет «Альфа Страхование».