РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В сельском доме культуры «Молодежный» подмосковного Подольска 15 февраля состоится встреча, посвященная истории колыбельных, посетить мероприятие смогут все желающие, сообщается на сайте СДК.

«В сельском доме культуры «Молодежный» одноименного поселка в Подольске состоится 15 февраля встреча, посвященная важному и трогательному искусству - колыбельным. В ходе мероприятия горожане смогут узнать о том, насколько они полезны, об их истории и многое другое», - говорится в сообщении.

Начнется мероприятие в 14:00 по адресу: поселок Молодежный, дом 30. Вход свободный.