РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Спортивные соревнования прошли на зимнем фестивале «Выходи гулять» в Малаховке подмосковных Люберец в воскресенье, все желающие смогли подтянутся на время в ходе состязаний, сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

Одиннадцатого февраля в рамках регионального фестиваля городской среды «Выходи гулять» в Малаховском парке спортивно-патриотический клуб «Витязи» провел зимнее спортивно-оздоровительное мероприятие «День турникмена».

«На турнике все желающие показали свои физические возможности и свою выносливость, подтягиваясь на время. Также прошли силовые конкурсы, в них входило задание поднять 32-килограммовую гирю», - говорится в сообщении.

Также фестиваль «Выходи гулять» прошел в парке «Наташинские пруды». Для жителей устроили спортивные состязания.

А в Центральном парке отметили День православной молодежи. Перед подростками выступил священник, который рассказал о важности веры.