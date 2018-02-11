РИАМО - 11 фев. Министр транспорта РФ Максим Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья, сообщается на сайте Минтранспорта России.

«Хочу высказать слова соболезнования и поддержки всем родственникам пассажиров и членов экипажа, погибших на этом рейсе. Это страшная трагедия и большое горе. Желаю мужества, стойкости и сил, чтобы пережить эту невосполнимую утрату», – сказал Соколов.

Министр возглавил комиссию по ликвидации последствий авиакатастрофы самолета АН-148.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.