РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В культурно-досуговом центре «Союз» поселения Малаховка подмосковных Люберец будут показывать фильмы для людей с нарушениями зрения, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Совсем скоро в КДЦ «Союз» начнутся показы фильмов с тифлокомментарием для людей с частичной или полной потерей зрения. Эти фильмы записаны с помощью специальных технологий и содержит тифлокомментарии – описывающее пространство и действие закадровое звуковое сопровождение, которое позволяет зрителю представить, что происходит на экране, даже когда герои и персонажи молчат», - говорится в сообщении.

Производство таких фильмов является достаточно сложным техническим процессом. Для слабовидящих и слепых людей это один из немногочисленных способов получить представление о кинокартине, а профессиональный голос диктора становится их проводником во время просмотра.