РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В подмосковном Подольске все желающие смогут подарить книги библиотеке поселка Молодежный в рамках акции «Дарите книги с любовью» с 14 февраля, сообщается на странице «СДК «Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Молодежный Подольска с 14 февраля 2018 года будет проходить акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается более чем в 30 странах мира. Все желающие поделиться хорошими и добрыми книгами могут принести их в библиотеку поселка или в сельский дом культуры «Молодежный», - говорится в сообщении.

Акция «Дарите книги с любовью» продлится до конца февраля.

Главная идея праздника - вдохновлять людей дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальной и не теряет своей ценности даже в век технологий. Подаренные книги жителей округа будут переданы в библиотеку поселка, а также в детскую больницу и подольский дом ребенка. Помимо этого любители чтения могут поучаствовать и в буккроссинге (обмене книгами).