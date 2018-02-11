РИАМО - 11 фев. На месте крушения самолета в Раменском районе Подмосковья работают 439 спасателей и 94 единицы техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье поступило сообщение о пропаже с радаров воздушного судна по адресу: Московская область, Раменский район, село Степановское. На место убыла оперативная группа Раменского пожарно-спасательного гарнизона, в 15:40 были обнаружены обломки воздушного судна.

«Привлекаемые силы и средства: 94 единицы техники, 439 человек из них от МЧС 345 человек и 65 единиц техники», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы на месте обнаружения обломков проводятся в круглосуточном режиме.

Ранее на сайте ведомства сообщалось, что на месте крушения работают 34 единицы техники и 167 человек.