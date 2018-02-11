РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска коммунальные службы продолжают расчистку территории от снега, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаются работы по уборке снега с городской территории. Ночью (с 10 на 11 февраля - ред.) был произведен вывоз снега с пятачка у Октябрьской площади, продолжаются работы по очистке тротуаров на улицах Коммунальная и Бережковский проезд»,- говорится в сообщении.

В воскресенье подрядная организация вывозит снег с улицы Садовая, также запланирован вывоз с улиц 8 Марта и Революции, параллельно ведутся работы по обработке дорог в частном секторе пескосоляной смесью.

Вывоз снега с дорог областного подчинения в микрорайоне Климовск начнется на следующей неделе.