РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Сотрудники ГИБДД с 12 по 18 февраля будут проверять соблюдение правил дорожного движения (ПДД) пешеходами и автолюбителями на пешеходных переходах в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы 8 батальона ДПС.

«В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, с 12 по 18 февраля 2018 года на территории обслуживания 8 батальона ДПС, в том числе в Подольске, будет проходить оперативно-профилактического мероприятие «Пешеходный переход»,- говорится в сообщении.

Основными задачами профилактического мероприятия являются профилактика и пресечение водителями транспортных средств нарушений ПДД при проезде регулируемых пешеходных переходов.

Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений.

Помимо этого пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств, а в темное время суток должны носить предметы со световозращающими элементами. Водители у пешеходных переходов должны снижать скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов.

За нарушение правил дорожного движения пешеходами предусмотрен штраф в размере 500 рублей, водителям грозит штраф в размере 1,5 тысяч рублей.