РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Семь многодетных семей подмосковных Люберец в воскресенье приняли участие в соревнованиях «Веселые старты», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Сегодня на стадионе «Торпедо» городского округа Люберцы состоялись соревнования «Веселые старты». В них приняли участие многодетные семьи города», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего приняло участие семь семей. По окончании эстафет всем участникам вручили подарки от партнера соревнований «Зимнего катка».