РИАМО – 11 фев. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер переносит рабочую поездку в Сочи в связи с крушением самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья и возможной необходимостью координации работы правительственной комиссии, сообщает в воскресенье ТАСС.

«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», - сказал Песков.

Он отметил, что на вторую половину дня у президента запланированы контакты с главой Палестины Махмудом Аббасом, прибывающим в Россию с рабочим визитом.

«О других мероприятиях проинформируем дополнительно», - добавил Песков.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.