РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Недалеко от поселка Дубровицы в подмосковном Подольске «Газель» столкнулась с двумя иномарками, сообщила «РИАМО в Подольске» знакомая одного из участников ДТП.

«Авария произошла сегодня в районе 14:50 на мосту недалеко от поселка Дубровицы в сторону поселка Щапово. Моя подруга ехала за «Газелью». По какой-то причине грузовой автомобиль резко затормозил, задел легковой автомобиль KIA, и моя подруга въехала в него на легковом автомобиле Mitsubishi. В результате ДТП никто не пострадал», - сказала собеседница.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной более 2 километров.