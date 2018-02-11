РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Юнармейцы подмосковного Подольска стали победителями и призерами открытой военно-спортивной игры «Юнармейские старты 2018» в Воскресенском районе, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник штаба местного отделения движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

В Воскресенском районе 10 февраля прошел I этап открытой военно-спортивной игры «Юнармейские старты 2018», посвященный 100-летию Вооруженных сил РФ. В турнире приняли участие 25 команд и около 200 участников из разных районов Подмосковья, которые участвовали в двух возрастных зачетах: 10-12 и 14-17 лет.

«Городской округ Подольск представляла команда юнармейцев «Витязь-Быково» МОУ Быковской СОШ. Программа соревнований включала в себя следующие этапы: тропа разведчика, в ходе которой участникам предстояло найти минно-взрывные заграждения; строевой смотр; историческая викторина; метание ножей и саперной лопатки; стрелковый триатлон и многое другое»,- сказал Лукошников.

Он добавил, что в старшей возрастной группе подольская команда заняла второе общекомандное место, а в младшей команда из Подольска одержала победу

Организаторами соревнований выступили общественные организации «Боевое братство» и «Союз советских офицеров». Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты.