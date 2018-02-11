РИАМО - 11 фев. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил взять под жесткий контроль все работы на месте крушения самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья, сообщается на сайте ведомства.

В воскресенье Пучков провел экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии в ходе которого ввел режим чрезвычайной ситуации после крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

«Вводим режим ЧС для Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, центра управления в кризисных ситуациях Московской области, а также всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения самолета», - сказал Пучков.

Режим чрезвычайной ситуации также введен и для пожарно-спасательного гарнизона Оренбургской области.

Также в ходе оперативного селекторного совещания министр потребовал взять на жесткий контроль все работы в зоне крушения Ан-148 в Подмосковье.

«Организуйте на месте крушения расстановку сил. Под жесткий контроль возьмите всю зону чрезвычайной ситуации. Поднимайте беспилотную авиацию. И шаг за шагом продолжайте поисковую операцию, особое внимание - поиску черных ящиков», - добавил Пучков.

В ходе заседания Пучков также сообщил, что поисково-спасательная операция в зоне крушения самолета Ан-148 в Московской области будет вестись круглосуточно.

На данный момент в аэропорту «Домодедово» и Орске работают оперативные группы МЧС России, оказывая помощь родным и близким пассажирам и членам экипажа.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.