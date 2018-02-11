РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 11 фев. Жюри определило победителей кинофестиваля короткометражного игрового кино «Кинолис-2018», который прошел 9 февраля в актовом зале колледжа «Угреша» в Дзержинском, сообщила «РИАМО в Люберцах» организатор фестиваля Юлия Ларина.

«В результате подсчета оценок жюри определились победители номинаций: лучшая роль второго плана – МЦ «Лидер», лучший монтаж – гимназия №5, лучшая женская роль - молодежная студия «Перспектива» (КЭЦ), лучшая мужская роль – МЦ «Лидер», лучшая режиссерская работа – гимназия №5, лучшее звуковое сопровождение – образцовая телевидеостудия «Детское молодежное телевидение «Новое поколение» город Лыткарино», - сказала Ларина.

Она добавила, что лучшая операторская работа у лицея №3, лучший грим и костюмы у молодежной студии «Перспектива» (КЭЦ), лучший оригинальный сценарий написал лицей №6. А специальный приз (второе место) получил МЦ «Лидер». Лучший короткометражным фильмом отметилась молодежная студия «Перспектива» (КЭЦ).

Организатор уточнила, что особым образом определялась победа в номинации на приз зрительских симпатий. При выключенном свете аудитория голосовала за понравившийся фильм фонариками от своих телефонов. Победителем стала работа гимназии 5.

«Девять команд-участников боролись за победу в 11 номинациях. Среди победителей разыгрывались уникальные призы – сертификаты в магазины «Летуаль», «М-Видео», в любой магазин «Меги», полугодовые сертификаты на посещение фитнес-залов «Медведь» и «Здоровье», сертификат на фотосессию в студии «Кураж», сертификаты на посещение развлекательного комплекса «Космик», браслеты Xiaomi Mi Band 2, кубки и грамоты», - пояснила Ларина.

По ее словам, на кинофестивале присутствовал депутат Московской областной думы Владимир Жук, который подчеркнул, что самые творческие, самые талантливые люди живут в Подмосковье.

«Этот кинофестиваль – очередное тому подтверждение. Присутствие в зале такого количества молодежи говорит о том, что мероприятие действительно интересное. Я с большим удовольствием от имени Московской областной думы и правительства Московской области приветствую всех, имеет отношение к организации данного кинофестиваля. Мы уделяем огромное внимание развитию культуры в нашем регионе», - отметил Жук.

По словам Лариной, судьбу кинокартин определяло строгое, но компетентное жюри, среди которого – почетный представитель Союза деятелей кино, музыки и телевидения, продюсер международного кинофестиваля «Сезон любви» Сергей Переверзев.