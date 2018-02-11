РИАМО - 11 фев. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья, сообщается на сайте ведомства.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с падением самолета в Московской области. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства при осуществлении технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб», — говорится в сообщении.

Самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14:24 осуществил взлет, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

Кроме того, Московский межрегиональный транспортный прокурор взял под личный надзор расследование уголовного дела, возбужденного Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).