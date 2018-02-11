РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В подмосковном Подольске активисты построили фундамент для будущей снежной крепости на территории усадьбы «Ивановское», сообщается в группе «Пространство Мамин лад» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера, 10 февраля, мы построили фундамент для снежной крепости на территории усадьбы «Ивановское» в Подольске. Благодарим всех, кто принял участие в этом мероприятии»,- говорится в сообщении.

На протяжении двух дней, 10 и 11 февраля, активисты округа планируют построить на территории усадьбы «Ивановское» снежный городок, взятие которого состоится на Масленицу. При желании участники могут принести и пластиковые контейнеры, которые пригодятся для постройки снежных кирпичей.

Масленица в усадьбе начнется 18 февраля в 11:00. В текущем году основная программа пройдет за парковым павильоном на поле возле снежного городка. Там проведут лучные бои, забавы и игрища, мастер-классы. Планируется выступление фольклорного ансамбля, блины с пылу с жару и многое другое.

После сожжения чучела все желающие смогут посетить экскурсию по главному дому усадьбы и концерт «Венецианские празднества» с музыкой и танцами Венеции времен Вивальди.