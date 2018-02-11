РИАМО - 11 фев. Страховая компания выплатит порядка 2 миллионов рублей родственникам погибших в авиакатастрофе в Раменском районе Подмосковья, страховую защиту рейса осуществляет «Альфа Страхование», сообщается на сайте «Саратовских авиалиний».

«В соответствии с ФЗ-67 все родственники погибших пассажиров могут обратиться в «Альфа Страхование» для оформления страховой выплаты, установленной в размере 2,025 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Страховую защиту рейса авиакомпании «Саратовские авиалинии» осуществляет «Альфа Страхование», включая обязательное страхование гражданской ответственности за жизнь пассажиров, членов экипажа и каско воздушного судна.

«Контактный телефон для связи с «Альфа Страхование» - 8 800 333 0 999. Электронный адрес: aviahelp@alfastrah.ru», - уточняется на сайте.

Телефон горячей линии авиакомпании «Саратовские авиалинии»: 8 (8452) 997-8-38.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.