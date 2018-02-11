РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Бой между боксером из подмосковного Подольска Андреем Климовым и американцем Марио Барриосом перенесли из-за травмы соперника на лето 2018 года, сообщил «РИАМО в Подольске» Климов.

Климов – уроженец Подольска, боксер с мировым именем, соискатель пояса чемпиона мира, обладатель пояса Интерконтинентального чемпиона, чемпиона России и США. Он живет в США, но периодически приезжает в Россию. В 2017 году он приезжал в Климовск для подготовки к бою и победил своего оппонента грузинского боксера Рубена Мовсесяна, а также тренировался со сборной России по боксу.

«Бой с американцем Марио Барриосом должен был состояться 10 февраля в Сан-Антонио в штате Техас в США. Однако бой перенесли на июнь-июль из-за травмы соперника. Поэтому до этого времени я планирую провести бой в России», - сказал Климов.

У 35-летнего Климова 20 побед, из них 10 нокаутом, и четыре поражения.