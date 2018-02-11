РИАМО - 11 фев. Родственникам погибших в авиакатастрофе в Раменском районе Подмосковья следует обратиться к специалистам за психологической помощью после окончания всех процедур прощания с ушедшими, сообщила РИАМО в воскресенье врач-психиатр, психотерапевт, психолог Айна Громова.

«После окончания всех процедур прощания с ушедшими родственникам необходимо обратиться к психиатру на консультации, чтобы узнать, нуждаются ли они в медикаментозном лечении последствий стресса. А также параллельно необходима работа с психологом, чтобы минимизировать последствия стресса для организма и не уйти в патологическое переживание горя», - сказала Громова.

Она отметила, что острая реакция на стресс может вызвать очень плохие последствия для организма в виде ряда различных заболеваний.

«Необходимо минимизировать стресс, чтобы сохранить здоровье. Нужно включить самоконтроль и выключить эмоции, насколько возможно. Надо решать проблемы, как задачи. Усилием воли все внимание нужно направить на то, чтобы решать проблему, как задачу, иначе, помимо горя, может еще добавиться одно горе в виде ухудшения собственного здоровья», - добавила Громова.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск. На место происшествия уже прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.