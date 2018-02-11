РИАМО - 11 фев. Для проведения работ на месте крушения самолета в Раменском районе Подмосковья установили световые башни, сообщается на сайте МЧС России.

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск.

«Для организации проведения круглосуточных работ на месте крушения самолета выставлены световые башни», - говорится в сообщении.

На месте организовано проведение поисково-спасательных работ. На месте падения работают аэромобильные группировки отряда «Центроспас», ЦСООР «Лидер», Главного управления МЧС России по Московской области и Ногинского спасательного центра.